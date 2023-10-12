Gelinim Mutfakta CANLI! 12 Ekim Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Gelinim Mutfakta yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta canlı yayın linki merak konusu oldu. İşte, 12 Ekim Gelinim Mutfakta canlı yayın izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA CANLI YAYIN!

Gelinim Mutfakta programı haftaiçi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.