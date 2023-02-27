Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla takip eden seyirciler bugünkü bölümün ekranlara gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. Yarışmacıları ve Sunucusu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı ilgi ile takip ediliyor. Merak edilenler arasında ise Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından televizyon kanalları dizi ve program yayınına ara vermişti. 27 Şubat itibari ile Gelinim Mutfakta programı ekranlarda yeni bölümü ile yer alacak. Gelinim Mutfakta programı 27 Şubat günü Kanal D yayın akışında yer alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.