Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla takip eden seyirciler bugünkü bölümün ekranlara gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. Yarışmacıları ve Sunucusu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı ilgi ile takip ediliyor. Merak edilenler arasında ise Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından bir süredir ekranlarda yer almıyor. 22 Şubat günü de Kanal D yayın akışında yer almayan program yeni bölüm yayınlamayacak.