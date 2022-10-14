Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 14 Ekim Cuma tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta bugünkü bölüm İZLE! İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 14 Ekim 2022 Cuma izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü bilezik sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta bugünkü bölüm İZLE! Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 14 Ekim 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının bilezik kazanan gelin belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 14 Ekim 2022 Cuma günü Gelinim Mutfakta'ya kim veda etti insanlar tarafından araştırılıyor.