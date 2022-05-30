Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 30 Mayıs Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? - Haberler

Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

30 NİSAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

30 Mayıs Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan birazdan belli olacak.

30 MAYIS PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

30Mayıs Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim birazdan belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta puan durumu birazdan belli olacak.

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