Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Cuma günü haftanın finalinde haftanın en yüksek puanını alan gelin ve kayınvalide bileziklerin sahibi oluyor. Arama motorlarında ise Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 17 Kasım bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu araştırıldı.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 17 Kasım bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta da haftanın birincisi bugün belli olacak. Seyirciler ise merakla bu hafta kimin bilezikleri alacağını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 17 Kasım bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta programının 17 Kasım günü yayınlanan bölümünde haftanın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olduğunda haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

16 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Kasım 2023'de yayınlanan bölümünde gün toplamında yüksek ve eşit puanları Aleyna Koca ve Gizem Kasacı aldı. Çeyrek altını ise, kura çekimi bir gelin kazandı. Kazanan gelin Aleyna oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazananı Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 KASIM PUAN DURUMU!

16 Kasım gününde puan durumu şöyle:

Aleyna: 16

Yeşim: 16

Tuğba: 11

Gizem: 9

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

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