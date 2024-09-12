Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 13 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta programının 12 Eylül 2024 tarihli bölümünde günün kazananı büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, bu heyecan dolu yemek yarışmasında hangi gelinin günün birincisi olduğunu ve çeyrek altını kazandığını öğrenmek için programın sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı 22 puanla Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN (11 EYLÜL) KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta günün birincisini Aslı Hünel açıkladı. Tarifi en lezzetli yaparak çeyrek altını kazanan isim Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. Sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.