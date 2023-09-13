Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 13 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta programının 13 Eylül tarihli bölümünde çeyrek altını kazanan isim merak konusu oldu. Programın son bölümünde en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altının sahibi oldu. Peki, 13 Eylül'de Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara geliyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği programda günün birincisi çeyrek altının sahibi oluyor. Kullanıcılar tarafından puan durumu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Bugün çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim Tuğba olmuştur.