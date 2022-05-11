Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bugün altını kim aldı? 11 Mayıs Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 11 Mayıs Puan durumu!

Gelinim Mutfakta günün kazananı kim? Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

11 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA ALTINI KİM KAZANDI?

11 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 19 puanlar Damla oldu.

11 MAYIS ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

11 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 19 puanlar Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 MAYIS PUAN DURUMU

Damla: 19

Miyase: 6

Senanur: 12

Edanur: 15

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