Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bugün altını kim aldı? 11 Mayıs Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 11 Mayıs Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta 11 Mayıs puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Kayınvalideler, yapılan yemekler için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta günün kazananı kim? Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
11 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 19 puanlar Damla oldu.
11 Mayıs Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 19 puanlar Damla oldu.
- Damla: 19
- Miyase: 6
- Senanur: 12
- Edanur: 15
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