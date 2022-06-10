Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 10 Haziran Gelinim Mutfakta Puan Durumu! Gelinim Mutfakta bu hafta puan durumu! - Haberler

Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 10 Haziran Gelinim Mutfakta Puan Durumu! Gelinim Mutfakta bu hafta puan durumu!
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Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu belli oldu! Gelinim Mutfakta 10 Haziran Cuma puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu!
Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta 'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu! İşte detaylar...
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında isim birazdan belli olacak.
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