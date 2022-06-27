Gelinim Mutfakta bugün kim çeyrek aldı? 27 Haziran PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

27 HAZİRAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Haziran Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 24 puanla Yeşim oldu.

27HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

27 Haziran Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 24 puanla Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 27 HAZİRAN PUAN DURUMU

Aslıhan: 9

Yeşim: 24

Damla: 11

Hasret: 8

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM İZLE

Haberler.com - Gündem