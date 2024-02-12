Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN YEMEK NE YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Şubat 2024'te yayınlanan 1321. Bölümünde Şafak Akkuş, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz veGözde Coşkun "Şanlıurfa Söğürmeli Kebap" için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak çeyrek altının kazananı Tuğba oldu. Sırasıyla puan durumu şu şekildedir: