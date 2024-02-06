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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Şubat 2024'te yayınlanan 264. Haftada Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Melek Kızgın 'Karadeniz Nokulu' için yarıştı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

1317. bölümde çeyrek altını kazanan gelin Selda oldu.

  • SELDA: 16
  • MELEK: 15
  • TUĞBA: 12
  • YEŞİM: 10
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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