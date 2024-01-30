Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Ocak 2024'te yayınlanan 1312. Bölümünde Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz veÖzlem Güler "Karadeniz Usulü Kiş" için yarıştı.

Gelinim Mutfakta

NURSEL ERGİN YARIŞMACILARA KAÇ PUAN VERDİ?

Özlem: 1

Yeşim: 5

Tuğba: 4

Selda: 1

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak çeyrek altının kazananı oldu. Sırasıyla puan durumu şu şekildedir:

Selda: 16 puan

Tuğba: 15 puan

Yeşim: 15 puan

Özlem: 9 puan