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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Ocak 2024'te yayınlanan 1311. Bölümünde Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Özlem Güler "Balkan Mantısı" için yarıştı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

NURSEL ERGİN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK PUANI KİME VERDİ?

Selda: 1 puan

Özlem: 3 puan

Yeşim: 4 puan

Tuğba: 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA'NIN GEÇEN HAFTA BİRİNCİSİ KİMDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak çeyrek altının kazananı Selda oldu. Sırasıyla puan durumu şu şekildedir:

Selda: 16 puan

Tuğba: 15 puan

Yeşim: 15 puan

Melahat: 9 puan (elendi)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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