Gelinim Mutfakta yarışmasında 28 Eylül tarihinde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Yarışmada günün sonunda çeyrek altını kazanan isim de belli oldu. İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 28 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasını kim kazandı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından birinci olan isim araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! 28 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yarışmacılar bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.