Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu! 23 Mart Gelinim Mutfakta son bölüm kim elendi?

23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Mart 2023'de yayınlanan 1104. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Gülşah Aydın ve Özlem Argun "Altın Günü" için yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 23 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Merve Tekin:

Gülşah Aydın:

Hatice Karabulut:

Özlem Argun: