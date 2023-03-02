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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 2 Mart PUAN DURUMU!

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 2 Mart PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Sorusu, bölümün sona ermesiyle merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 2 Mart PUAN DURUMU!

Yeni bölümün izleyicilerle buluşmasının ardından Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Gösterilen performanslar ile birlikte kimin birinci olduğu araştırılmakta. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? 2 Mart PUAN DURUMU!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

2 Mart Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında Hatice ve Özlem eşit puan alarak iki yarışmacı arasında kura çekildi. İki yarışmacının da 17 puan alması nedeniyle kazananı Türkan Hanım'ın çektiği kura belirledi. Gününün birincisi kayınvalidelerden toplam 17 puan alan Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 2 MART PUAN DURUMU

  • ÖZLEM - 17
  • HATİCE - 17
  • RABİA - 13
  • MERVE - 5
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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