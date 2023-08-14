Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta'nın 14 Ağustos tarihli bölümünde kim birinci oldu, çeyreği kim kazandı? Yarışma heyecanı devam ederken, katılımcılar en yüksek puanı almak için kıyasıya yarışıyor. Detaylar haberimizde...

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta programında bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, 14 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün Kıymalı Boşnak Mantısı için yarıştılar. Rakiplerinden daha yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Tuğba: 18 puan

Fatma: 17 puan

Melike: 9 puan

Elif: 9 puan