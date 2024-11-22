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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta programında 22 Kasım Cuma gününün birincisi merakla bekleniyor. Bileziği kimin alacağı ve günün puan durumu izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 22 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın final gününde birinci 88 puanla Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 22 KASIM 2024

AYSUN - 9 PUAN

EZGİ- 17 PUAN

SEREN- 10 PUAN

BESTE - 17 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim Beste oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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