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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 20 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 20 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta programında 20 Kasım Çarşamba gününün birincisi ve bilezik sahibi merak konusu oldu. Puan durumu ve kazanan hakkında detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 20 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 20 Ekim Çarşamba gününün birincisi Aysun oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 20 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM PUAN DURUMU

AYSUN- 23 Puan

EZGİ- 14 Puan

SEREN- 9 Puan

BESTE- 7 Puan

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 20 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 19 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ- 19 Puan

AYSUN- 19 Puan

SEREN- 10 Puan

BESTE- 8 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 18 EKİM PAZARTESİ PUAN DURUMU

EZGİ- 21 Puan

SEREN- 17 Puan

BESTE- 9 Puan

AYSUN- 8 Puan

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