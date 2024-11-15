Üye Girişi
Haberler

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta'nın 15 Kasım Cuma günkü bölümünde, günün birincisi ve bileziği alan isim merak konusu oldu. Yarışmanın sonuçları ve puan durumu izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 15 Kasım Cuma tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin bileziği kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın final gününde çeyrek altını alan isim Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim Dilara oldu. Bu hafta en düşük puanı alan Dilara gelin yarışmaya veda etti.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA TOPLAM PUAN DURUMU

EZGİ: 94 PUAN

AYSUN: 73 PUAN

SEREN: 56 PUAN

DİLARA: 55 PUAN

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisi tarafından ensesinden vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? AGS içeriği nedir, kaç soru var, konular ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.