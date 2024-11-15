Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 15 Kasım Cuma tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin bileziği kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 15 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın final gününde çeyrek altını alan isim Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

15 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim Dilara oldu. Bu hafta en düşük puanı alan Dilara gelin yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA TOPLAM PUAN DURUMU

EZGİ: 94 PUAN

AYSUN: 73 PUAN

SEREN: 56 PUAN

DİLARA: 55 PUAN