Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 11 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 11 Kasım Pazartesi gün toplamında en yüksek puanı alan ve bileziği kazananı Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ- 16 PUAN

SEREN- 11 PUAN

AYSUN- 18 PUAN

DİLARA- 9 PUAN