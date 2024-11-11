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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta programının 11 Kasım tarihli bölümünde günün birincisi ve bileziği kimin aldığı merak ediliyor. Puan durumu ve günün kazananı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 11 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 11 Kasım Pazartesi gün toplamında en yüksek puanı alan ve bileziği kazananı Aysun oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ- 16 PUAN

SEREN- 11 PUAN

AYSUN- 18 PUAN

DİLARA- 9 PUAN

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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