Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 18 Ekim tarihindeki haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve bileziği kimin kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 18 Ekim Cuma gününün kazananı Ezgi oldu.

18 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

18 Ekim Cuma haftanın finalinde çeyrek altını ve bilezikleri kazanan gelin Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim Nur oldu.