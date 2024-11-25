Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 25 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 25 Kasım Pazartesi gününün birincisi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 KASIM

Detaylar geliyor...