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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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25 Kasım Pazartesi günü popüler yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, altını kim aldı? İzleyiciler, programın sonuçlarını ve puan durumunu merakla bekliyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 25 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 25 Kasım Pazartesi gününün birincisi henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 KASIM

Detaylar geliyor...

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