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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta'nın 14 Kasım Perşembe bölümünde, günün birincisi ve altını alan isim merak konusu oldu. Yarışmanın sonuçları ve puan durumu izleyicilerin ilgisini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 14 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Kasım 2024'te yayınlanan 1494. Bölümünde Aysun Kuşatan, Ezgi Yıldırım, Seren Işık ve Dilara Çelik "Tavuklu Patates Sarması" için yarıştı. Gelinim Mutfakta 14 Kasım Perşembe gün toplamında en yüksek puanı alan ve çeyrek altın kazananı Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ-23 PUAN

SEREN- 18 PUAN

DİLARA- 9 PUAN

AYSUN- 8 PUAN

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ- 21 PUAN

DİLARA- 14 PUAN

SEREN- 14 PUAN

AYSUN- 7 PUAN

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