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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta programında 13 Kasım tarihindeki yarışma sonuçları merak ediliyor. Bugünün birincisi ve altını kimin kazandığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Puan durumuna göre günün sonunda hangi yarışmacının sevinci gözlerinden okunacak, kimler hayal kırıklığına uğrayacak?

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 13 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Kasım Çarşamba gün toplamında en yüksek puanı alan ve çeyrek altın kazananı Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ-23 PUAN

SEREN- 18 PUAN

DİLARA- 9 PUAN

AYSUN- 8 PUAN

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

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