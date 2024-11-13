Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 13 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Kasım Çarşamba gün toplamında en yüksek puanı alan ve çeyrek altın kazananı Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ-23 PUAN

SEREN- 18 PUAN

DİLARA- 9 PUAN

AYSUN- 8 PUAN