Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 30 Ekim tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 30 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da bugün Aysun ve Ezgi kuraya kaldı. Kura sonucu çeyrek altının sahibi ise Ezgi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU

EZGİ- 17 puan

BEYZANUR- 10 puan

AYSUN- 17 puan

SEREN- 9 puan