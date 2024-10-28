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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta'nın 28 Ekim tarihli bölümünde yarışan gelinler arasında birincilik için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmanın sonunda bileziği kimin aldığı merak konusu oldu. Puan durumu ve günün birincisi hakkında detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 28 Ekim tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 28 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ ALDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi tarifi en iyi yapan yeni gelin Beyzanur oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 28 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

BEYZANUR- 18 puan

AYSUN- 17 puan

EZGİ- 10 puan

SEREN- 10 puan

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