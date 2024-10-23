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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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23 Ekim tarihindeki Gelinim Mutfakta yarışmasının birincisi merak ediliyor. Kim birinci oldu ve altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 23 Ekim tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 23 Ekim Çarşamba gününün birincisi henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aysun-

Seren-

Ezgi-

Hanife-

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