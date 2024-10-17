Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 17 Ekim tarihindeki birincinin kim olduğu ve bileziği kimin kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 17 Ekim Perşembe gününün kazananı 21 puanla Aysun oldu.

17 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aysun 21 Puan

Seren 17 Puan

Ezgi 13 Puan

Nur 5 Puan