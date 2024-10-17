Üye Girişi
Haberler

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta programının 17 Ekim tarihli bölümünde birincilik ve altın kazananı merak ediliyor. Programda yarışan gelinler ve kayınvalideler arasında kimin birinci olduğu ve altını kimin aldığı büyük ilgi görüyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 17 Ekim tarihindeki birincinin kim olduğu ve bileziği kimin kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 17 Ekim Perşembe gününün kazananı 21 puanla Aysun oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

17 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aysun 21 Puan

Seren 17 Puan

Ezgi 13 Puan

Nur 5 Puan

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Gelinim Mutfakta Puan Durumu Soğuk Haber Televizyon Aslı Hünel Kanal D Magazin Yaşam

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! Milli Beraberlik Partisi uyuşturucu olayı nedir, lideri Peyami Safa kimdir? Mustafa Kemal Zengin kimdir? Savcıyı tehdit eden (Yenidoğan Çetesi) Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor? Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Yenidoğan çetesi doktorları kimler? Yenidoğan Çetesi hangi hastanelerden bebek aldı? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.