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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Ekim tarihinde kimin birinci olduğu ve altını kimin kazandığı merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve altını kim kazandı? İşte detaylar!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 16 Ekim tarihindeki birincinin kim olduğu ve bileziği kimin kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 16 Ekim Çarşamba gününün birincisi 21 puanla Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?

16 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Ezgi 21 Puan

Seren 15 Puan

Aysun 9 Puan

Nur 5 Puan

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