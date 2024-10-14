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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 Ekim tarihindeki birincinin kim olduğu ve bileziği kimin aldığı merak konusu oldu. Yarışmanın puan durumu ve kazananı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte detaylar!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 14 Ekim tarihindeki birincinin kim olduğu ve bileziği kimin kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 14 Ekim Pazartesi gününün kazananı henüz belli olmadı.

11 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Haftanın final gününde çeyrek altın kazanan gelin Nur oldu. Bu hafta hem bilezikleri hem de çeyrek altını alan yarışmacı Nur oldu. Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu şu şekilde;

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 11 Ekim Cuma haftanın final gününde elenen gelin Eda oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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