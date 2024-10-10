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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?
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10 Ekim tarihli Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve altın kazananı merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Perşembe günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Puan durumu hakkında detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 10 Ekim 2024 Perşembe günü izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün, 10 Ekim 2024 Perşembe günü, izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Gelinim Mutfakta'da, gelinler arasında heyecan doruktaydı. Güldenur Hanım'ın yaşadıkları gözyaşlarına herkesi gözyaşlarına boğdu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

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