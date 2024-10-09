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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?
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Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Ekim tarihli bölümünün sonuçları merak ediliyor. Yarışmacıların birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği programda, günün birincisi ve altın sahibi kim oldu? Puan durumu hakkında detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 9 Ekim 2024 Pazartesi günü izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün, 9 Ekim 2024 Çarşamba günü, izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Gelinim Mutfakta'da, gelinler arasında heyecan doruktaydı. 9 Ekim Çarşamba gününün kazananı 16 puanla Aysun oldu.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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