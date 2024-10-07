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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?
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Gelinim Mutfakta yarışmasının 7 Ekim tarihli bölümünde kim birinci oldu, altını kim kazandı? Yarışmanın sonucu ve puan durumu merakla bekleniyor. Bu bilgiler, programın yayınlanan son bölümünün ardından açıklanacak.

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 7 Ekim 2024 Pazartesi günü izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Haftanın finalinde hangi gelinin altını alacağı ve hangi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bugün, 7 Ekim 2024 Pazartesi günü, izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Gelinim Mutfakta'da, gelinler arasında heyecan doruktaydı.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ GELİN ADAYI KİM?

Gelinim Mutfakta'nın yeni gelin adayı Elif oldu. Yeni gelin Eda doğal güzel olduğunu gelinlere ve kaynanalara ikna etmeye çalışıyor.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

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