Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 2 Ekim 2024 Pazartesi günü izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Haftanın finalinde hangi gelinin altını alacağı ve hangi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 2 EKİM KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü kim birinci oldu izleyenler tarafından araştırılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 2 Ekim 2024 Salı günü kimin birinci olduğu merak konusu oldu.