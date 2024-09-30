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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?
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30 Eylül tarihindeki 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının birincisi ve altın kazananı merak konusu oldu. Yarışmada kimin birinci olduğu ve altını kimin aldığı, puan durumu ile birlikte izleyicilerin ilgisini çekti.

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 30 Eylül 2024 Pazartesi günü izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Haftanın finalinde hangi gelinin altını alacağı ve hangi merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Pazartesi günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İşte detaylar...

30 EYLÜL PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü kim birinci oldu izleyenler tarafından araştırılıyor.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü kimin birinci olduğu merak konusu oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Gelinim Mutfakta Soğuk Haber Puan Durumu Televizyon Aslı Hünel Kanal D Magazin Yaşam Eylül

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