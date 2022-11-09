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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 9 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 9 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

9 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 9 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? İşte detaylar..

09 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı09 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı
08 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı08 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 9 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

9 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberin içinde yer alacaktır.

9 Kasım Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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