Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

1 KASIM 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Yeşim Öksüz aldı! Çeyrek altını da, bir gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 KASIM PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın puanlaması şöyle;