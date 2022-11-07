Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Detaylar haberimizde...
Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Hatice Karabulut ve Yeşim Öksüz aldı! Çeyrek altını da, bir gelin kazandı.
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın puanlaması şöyle;