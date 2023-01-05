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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Ocak Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Ocak Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

5 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Ocak Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

05 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı05 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı
04 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı04 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı
03 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı03 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Ocak PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

5 Ocak Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin henüz açıklanmadı.

5 Ocak Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gün toplamında çeyrek altını alan gelin henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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