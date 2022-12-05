5 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Aralık PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Aralık PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

5 Aralık Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanları Perihan aldı.

5 ARALIK 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

5 Aralık Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gün toplamında çeyrek altını Perihan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: