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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Ekim PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Ekim PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 4 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Ekim PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? İşte detaylar...

04 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı04 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1.si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

4 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim henüz açıklanmadı.

4 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 19 puanla Aysun oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Ekim PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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