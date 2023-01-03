3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Ocak Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Ocak PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

3 Ocak Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin Hatice oldu.

3 Ocak 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

3 Ocak Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gün toplamında çeyrek altını alan gelin Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 3 OCAK PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: