Gelinim Mutfakta programında haftanın kazananı merak konusu oldu. Yarışmada birbirinden yetenekli gelinler, en iyi yemekleri yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümleri seyirciyi ekrana kilitliyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta yarışmasına kim veda etti sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da ekranlara gelecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar bugün Yeni Gelin Baklavası için yarıştılar. Diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alan Aleyna çeyrek altın kazanmıştır. Haftanın en yüksek puanını ve 10 altın bileziğin sahibi ise Yeşim olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta programında bu hafta yarışmaya veda eden isim Ezgi olmuştur.