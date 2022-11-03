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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

3 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? İşte detaylar..

03 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı03 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı
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3 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi Hatice oldu.

3 Kasım Perlembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Hatice oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın dördüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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