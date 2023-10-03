Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 3 Ekim tarihli bölümünün birincisi merak konusu oldu. Programda yarışan gelinler arasında günün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusunun yanıtı haberimizde.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta kim çeyrek altını kazandı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programında yarışmacılar bugün Şerbetli Sultan tatlısı için yarıştılar. Diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim Yeşim olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Haftanın ikinci günün Gelinim Mutfakta puan durumu şu şekildedir:

Yeşim: 23 puan

Tuğba: 11 puan

Özlem: 9 puan

Gizem: 8 puan