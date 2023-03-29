Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm kim elendi?

29 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 29 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Mart 2023'de yayınlanan 1108. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Eda Nur Han ve Özlem Argun "Altın Günü" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmamıştır. Günün kazananı açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 29 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmanın puanları henüz belli olmamıştır sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır... Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Hatice Karabulut:

Özlem Argun:

Eda Nur Han:

Merve Tekin: