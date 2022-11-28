Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 28 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?
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28 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 28 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu?
Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 28 Kasım PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bugün altını kim aldı? Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu? Detaylar haberimizde...
28 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanları Merve aldı.
28 Kasım Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gün toplamında çeyrek altını Merve aldı.
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: