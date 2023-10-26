Gelinim Mutfakta programında bugünün birincisi merakla bekleniyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, kimin birinci olduğu büyük bir merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 26 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 26 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmamıştır. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.